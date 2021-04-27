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У Києві посадовець поліції "кришував" ресторани під час локдауну

Вівторок, 27 квітня 2021, 11:12
У Києві посадовець поліції кришував ресторани під час локдауну

Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника одного з райуправлінь поліції Києва, який за гроші дозволяв працювати ресторанам під час карантину.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Викрили посадовця поліції, який замість контролю за виконанням карантинних обмежень під час пандемії COVID-19 за гроші "дозволяв" роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування".

Деталі: За попередньою інформацією, поліцейський вимагав від 5 000 до 20 000 гривень за тиждень роботи у керівників закладів.

За ці гроші він обіцяв не перешкоджати роботі закладів та не притягувати до адміністративної відповідальності за порушення карантину.

Поліцейського затримали під час одержання 13 000 гривень неправомірної вигоди. 

 

Раніше слідчі ДБР задокументували одержання ним 25 000 гривень.

У рамках слідчих дій тривають обшуки за місцем роботи затриманого. 

 

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання хабара) та обрання запобіжного заходу.

Поліцейському загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: ДБРполіціякарантинкоронавірус
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