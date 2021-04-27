Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве полицейский чиновник "крышевал" рестораны во время локдауна

Вторник, 27 апреля 2021, 11:12

Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника одного из райуправлений полиции Киева, который за деньги разрешал работать ресторанам во время карантина.

Источник: ГБР

Дословно: "Разоблачили чиновника полиции, который вместо контроля за выполнением карантинных ограничений во время пандемии COVID-19 за деньги "разрешал" работу развлекательных заведений и заведений общественного питания".

Детали: По предварительной информации, полицейский требовал от 5000 до 20000 гривен за неделю работы у руководителей заведений.

За эти деньги он обещал не препятствовать работе учреждений и не привлекать к административной ответственности за нарушение карантина.

Полицейского задержали во время получения 13 000 гривен неправомерной выгоды. 

 

Ранее следователи ГБР задокументировали получение им 25 000 гривен.

В рамках следственных действий проходят обыски по месту работы задержанного. 

 

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение взятки) и избрании меры пресечения.

Полицейскому грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: ГБРполициякарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКива приложил к диссертации поддельные справки и солгал о конференциях – СМИ

Власти собираются вывести Киев из "красной зоны" карантина

432 украинца умерли от COVID за сутки, госпитализаций стало меньше

В оккупированном Крыму решили искать пресную воду под дном Азовского моря

США готовят визит госсекретаря Блинкена в Украине – CNN

видеоВ космос успешно запустили ракету с секретным грузом Пентагона

Все новости...
ГБР
Обличай и будь наказан: как "расплачивается" харьковская судья
Что не так с ГБР?
Убийство журналиста во времена Майдана: в деле появилось новае подозрение
Последние новости
11:24
Курс валют на 27 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:19
В столице подтвердили 869 случаев коронавируса, в том числе у новорожденного
11:12
фотоВ Киеве полицейский чиновник "крышевал" рестораны во время локдауна
10:57
В Чехии после сообщения о бомбе эвакуируют здание МВД
10:52
В Киеве задержали подростка по подозрению в убийстве родителей и брата
10:42
Паски та маски: в Минздраве рассказали об ограничениях на Пасху
10:39
Британия впервые применила закон Магнитского, введя санкции против 14 россиян
10:17
Фиксированная цена: "Нафтогаз" предлагает 30 газсбытам покупать у него газ для перепродажи населению
10:05
видеоКива приложил к диссертации поддельные справки и солгал о конференциях – СМИ
09:46
"МАУ" в 2020 году получила 4,5 миллиарда убытков
Все новости...