В Киеве полицейский чиновник "крышевал" рестораны во время локдауна

Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника одного из райуправлений полиции Киева, который за деньги разрешал работать ресторанам во время карантина.

Источник: ГБР

Дословно: "Разоблачили чиновника полиции, который вместо контроля за выполнением карантинных ограничений во время пандемии COVID-19 за деньги "разрешал" работу развлекательных заведений и заведений общественного питания".

Детали: По предварительной информации, полицейский требовал от 5000 до 20000 гривен за неделю работы у руководителей заведений.

За эти деньги он обещал не препятствовать работе учреждений и не привлекать к административной ответственности за нарушение карантина.

Полицейского задержали во время получения 13 000 гривен неправомерной выгоды.

Ранее следователи ГБР задокументировали получение им 25 000 гривен.

В рамках следственных действий проходят обыски по месту работы задержанного.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение взятки) и избрании меры пресечения.

Полицейскому грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.