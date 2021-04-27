У США створюють Центр для захисту від впливу Росії та інших недругів

Головне шпигунське агентство США розпочало роботу зі створення Центру з боротьби з ворожим іноземним впливом з огляду на підозри, що Росія та інші країни намагалися втручатися у вибори і сіяти хаос серед американського народу.

Джерело: "Politico" з посиланням на представника агентства

Деталі: Офіс директора національної розвідки (ODNI) створить Центр зовнішнього зловмисного впливу в світлі наростання загроз, відповідно до нового закону про розвідку і вимог Конгресу, заявили виданню у відомстві.

Центр буде інформаційним хабом для розвідувальних даних, пов'язаних зі зловмисним впливом з боку декількох урядових установ, і буде надавати оцінки та попередження про таку діяльність.

Створити такий аналітичний центр Офісу директора національної розвідки наказує недавній закон, згідно з яким центр висвітлює діяльність щодо зловмисного впливу з боку Росії, Ірану, Північної Кореї та Китаю.

Створенню центру передували неодноразові попередження американських офіційних осіб і законодавців Конгресу про те, що іноземні зусилля з намагання вплинути на США, ймовірно, будуть продовжені в найближчі роки.

Минулого місяця таємне співтовариство опублікувало розсекречений звіт, у якому міститься найбільш повна розвідувальна оцінка іноземного втручання у вибори 2020 року. У звіті говориться, що президент Росії Володимир Путін санкціонував спроби завдати шкоди кандидатурі Джо Байдена і розгорнув операції з чинення впливу на людей, близьких до президента Дональда Трампа.

У доповіді йдеться, що інші країни, в тому числі Іран, також намагалися вплинути на вибори. Китай розглядав можливість власних зусиль, але не довів їх до кінця.

Ця оцінка була останньою із серії висновків, зроблених із січня 2017 року, коли спецслужби дійшли висновку, що російський уряд втрутився в президентські вибори 2016 року з метою привести Трампа в Овальний кабінет. Цей висновок пізніше підтвердив сенатський комітет із розвідки.

Голова американської національної розвідки Авріл Хейнс почала говорити про необхідність нової структури після вступу на посаду в січні. Виступаючи перед комітетом із розвідки палати представників у квітні, Хейнс повідомила, що робота над центром почалася, а відсіч операціям зі впливу назвала "неймовірно важливим питанням".

Представник комітету з розвідки палати представників сказав, що на розгляд Хейнс були представлені кілька варіантів центру, але найбільш ефективна структура ще розробляється.

Офіційний представник ODNI сказав, що агентство розраховує якомога швидше створити центр, але відмовився назвати приблизні терміни.