В США создают Центр для защиты от влияния России и прочих недругов

Главное шпионское агентство США начало работу по созданию Центра по борьбе с враждебным иностранным влиянием ввиду подозрений, что Россия и другие страны пытались вмешиваться в выборы и сеять хаос среди американского народа.

Источник: "Politico" со ссылкой на представителя агентства

Детали: Офис директора национальной разведки создаст Центр внешнего злонамеренного влияния в свете развивающихся угроз, в соответствии с новым законом о разведке и требованиями Конгресса, заявили изданию в ведомстве.

Центр будет информационным хабом для разведывательных данных, связанных со злонамеренным влиянием со стороны нескольких правительственных учреждений, и будет предоставлять оценки и предупреждения о такой деятельности.

Создать такой аналитический центр Офису директора национальной разведки предписывает недавний закон, согласно которому центр освещает деятельность по злонамеренному влиянию со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая.

Созданию центра предшествовали неоднократные предупреждения американских официальных лиц и законодателей Конгресса о том, что иностранные усилия по оказанию влияния на США, вероятно, будут продолжены в ближайшие годы.

В прошлом месяце тайное сообщество опубликовало рассекреченный отчет, в котором содержится наиболее полная разведывательная оценка иностранного вмешательства в выборы 2020 года. В отчете говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал попытки нанести ущерб кандидатуре Джо Байдена и развернул операции по оказанию влияния на людей, близких к президенту Дональду Трампу.

В докладе говорится, что другие страны, в том числе Иран, также пытались повлиять на выборы. Китай рассматривал возможность собственных усилий, но не довел их до конца.

Эта оценка была последней из серии выводов, сделанных с января 2017 года, когда спецслужбы пришли к выводу, что российское правительство вмешалось в президентские выборы 2016 года с целью привести Трампа в Овальный кабинет. Этот вывод позже подтвердил сенатский комитет по разведке.

Глава американской национальной разведки Аврил Хейнс начала говорить о необходимости новой структуры после вступления в должность в январе. Выступая перед комитетом по разведке палаты представителей в апреле, Хейнс сообщила, что работа над центром началась, а пресечение операций по влиянию назвала "невероятно важным вопросом".

Представитель комитета по разведке палаты представителей сказал, что на рассмотрение Хейнс были представлены несколько вариантов центра, но наиболее эффективная структура еще разрабатывается.

Официальный представитель ODNI сказал, что агентство рассчитывает как можно скорее создать центр, но отказался назвать приблизительные сроки.