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СБУ завадила хакерській атаці спецслужб РФ на держоргани України

Вівторок, 27 квітня 2021, 11:34
СБУ завадила хакерській атаці спецслужб РФ на держоргани України

У Службі безпеки заявляють, що не дали спецслужбам Російської Федерації здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, російські куратори діяли через завербованого українського хакера, який мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування, а мета зловмисників – заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

Оперативники спецслужби встановили, що спецслужби РФ діяли через мешканця Запоріжжя. Через інтернет він отримав від громадянина РФ пропозицію на конфіденційне співробітництво. Зазначається, що хакер погодився за гроші вести підривну діяльність проти України. Зловмисник, зокрема, зобов’язався здійснити цільову вірусну атаку на державні електронні інформаційні ресурси.

За задумом "кураторів", чоловік мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Розсилка мала забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ та органів місцевого самоврядування. Замовники хотіти отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати сталу роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

У ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили: електронні носії інформації із файлами наданого іноземними спецслужбами програмного забезпечення; листування з кураторами РФ.

Організатору повідомлено про підозру у державній зраді.

Українська правда

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Теми: СБУРосіяхакери
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