СБУ предупредила хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины

В Службе безопасности заявляют, что не дали спецслужбам Российской Федерации осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецслужбы, российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников - заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение конфиденциального сотрудничества. Отмечается, что хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

По замыслу "кураторов", человек должен направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления. Заказчики хотеть получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли: электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения; переписку с кураторами РФ.

Организатору сообщено о подозрении в государственной измене.