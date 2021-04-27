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Переворот у Молдові: КС скасував рішення парламенту про відкликання судді

Вівторок, 27 квітня 2021, 12:11
Переворот у Молдові: КС скасував рішення парламенту про відкликання судді

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним рішення парламенту відкликати призначену ними суддю КС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Суд на засіданні 27 квітня розглянув законність часткового анулювання парламентом наказу про призначення судді КС - за запитами депутатів Сергія Литвиненка та Діну Плингеу. Після обговорення голова суду Домніка Маноле (яка і була призначена парламентом) повідомила, що КС визнав неконституційним рішення парламенту про часткове відкликання наказу про її призначення та рішення про призначення суддею КС Бориса Лупашка. 

Як вже повідомлялося, Лупашко 27 квітня, фактично перед засіданням КС, звернувся до парламенту з вимогою анулювати рішення про його призначення через збурення у суспільстві, яке викликало його призначення.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Новим суддею КС призначили Бориса Лупашка. Однак депутати не уточнили, чи призначають Лупашка замість Маноле.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

Детально про останні події у Молдові - у статті: Переворот Додона: чим завершиться проросійський заколот у сусідів України.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваКонституціясуд
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