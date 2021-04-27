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Переворот в Молдове КС отменил решение парламента об отзыве судьи

Вторник, 27 апреля 2021, 12:11

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным решение парламента отозвать назначенную ими судью КС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Суд на заседании 27 апреля рассмотрел законность частичного аннулирования парламентом приказа о назначении судьи КС - по запросам депутатов Сергея Литвиненко и Дину Плынгеу. После обсуждения председатель суда Домника Маноле (которая и была назначена парламентом) сообщила, что КС признал неконституционным решение парламента о частичном отзыве приказа о его назначении и решение о назначении судьей КС Бориса Лупашко.

Как уже сообщалось, Лупашко 27 апреля, фактически перед заседанием КС обратился в парламент с требованием аннулировать решение о его назначении из-за возмущения в обществе, которое вызвало его назначение.

Напомним, депутаты парламента Молдовы на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Новым судьей КС назначили Бориса Лупашко. Однако депутаты не уточнили, назначают Лупашко вместо Маноле.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Подробно о последних событиях в Молдове - в статье: Переворот Додона: чем закончится пророссийский мятеж у соседей Украины

Темы: МолдоваКонституциясуд


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