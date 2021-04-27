Через демонтаж МАФів у Києві сталися сутички, є затримані
Комунальне підприємство "Київблагоустрій" проводить демонтаж незаконних малих архітектурних форм у Дніпровському районі Києва, через що сталися сутички.
Джерело: Муніципальна варта Києва та "Інтерфакс-Україна"
Деталі: У вівторок вранці "Київблагоустрій" розпочав у провулку між проспектом Соборності та вулицею Регенераторною демонтаж незаконних МАФів, у яких торгують різними товарами.
У процесі демонтажу почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти знесення кіосків.
У результаті зіткнень декілька протестувальників були затримані та поміщені в автозак.
Станом на 12:00 вже демонтовано приблизно 10 споруд, комунальники продовжують роботу.
На місці перебувають приблизно сотня поліцейських і представників громадського формування "Муніципальна варта".