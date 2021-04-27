Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через демонтаж МАФів у Києві сталися сутички, є затримані

Вівторок, 27 квітня 2021, 12:42

Комунальне підприємство "Київблагоустрій" проводить демонтаж незаконних малих архітектурних форм у Дніпровському районі Києва, через що сталися сутички.

Джерело: Муніципальна варта Києва та "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У вівторок вранці "Київблагоустрій" розпочав у провулку між проспектом Соборності та вулицею Регенераторною демонтаж незаконних МАФів, у яких торгують різними товарами.

 

У процесі демонтажу почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти знесення кіосків.

У результаті зіткнень декілька протестувальників були затримані та поміщені в автозак.

Станом на 12:00 вже демонтовано приблизно 10 споруд, комунальники продовжують роботу. 

На місці перебувають приблизно сотня поліцейських і представників громадського формування "Муніципальна варта".

Теми: Київ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна висилає російського консула в Одесі

Затриманий у Києві підліток зізнався у вбивстві батьків – джерело

Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас

Це не виступи у клубах – Рудик про бажання Притули очолити "Голос"

У Києві затримали підлітка за підозрою у вбивстві батьків і брата

відеоКива додав до дисертації підроблені довідки і збрехав про конференції – ЗМІ

Усі новини...
Київ
Затриманий у Києві підліток зізнався у вбивстві батьків - джерело
У столиці виявили 869 випадків коронавірусу, зокрема і в новонародженої
У Києві затримали підлітка за підозрою у вбивстві батьків і брата
Останні новини
13:54
Польський уряд чекає на пропозиції України зі створення шкіл для українців у Польщі
13:52
У Запоріжжі дитина випала з вікна дитсадка і потрапила в реанімацію
13:46
Ще 8 українських готелів отримали категорії
13:39
Україна висилає російського консула в Одесі
13:21
Угорщина заблокувала більш жорстку заяву "Вишеграду" з критикою Росії – ЗМІ
13:15
Tesla збільшила доходи на 74% у першому кварталі року
13:00
Затриманий у Києві підліток зізнався у вбивстві батьків – джерело
13:00
Призначення голови податкової оскаржують у суді
12:59
Міністр оборони РФ пояснив, навіщо гнали війська до України
12:46
Дуда приїде до України на День Незалежності
Усі новини...