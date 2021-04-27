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Через демонтаж МАФів у Києві сталися сутички, є затримані

Вівторок, 27 квітня 2021, 12:42
Через демонтаж МАФів у Києві сталися сутички, є затримані

Комунальне підприємство "Київблагоустрій" проводить демонтаж незаконних малих архітектурних форм у Дніпровському районі Києва, через що сталися сутички.

Джерело: Муніципальна варта Києва та "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У вівторок вранці "Київблагоустрій" розпочав у провулку між проспектом Соборності та вулицею Регенераторною демонтаж незаконних МАФів, у яких торгують різними товарами.

 

У процесі демонтажу почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти знесення кіосків.

У результаті зіткнень декілька протестувальників були затримані та поміщені в автозак.

Станом на 12:00 вже демонтовано приблизно 10 споруд, комунальники продовжують роботу. 

На місці перебувають приблизно сотня поліцейських і представників громадського формування "Муніципальна варта".

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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