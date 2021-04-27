Через демонтаж МАФів у Києві сталися сутички, є затримані

Комунальне підприємство "Київблагоустрій" проводить демонтаж незаконних малих архітектурних форм у Дніпровському районі Києва, через що сталися сутички.

Джерело: Муніципальна варта Києва та "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У вівторок вранці "Київблагоустрій" розпочав у провулку між проспектом Соборності та вулицею Регенераторною демонтаж незаконних МАФів, у яких торгують різними товарами.

У процесі демонтажу почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти знесення кіосків.

У результаті зіткнень декілька протестувальників були затримані та поміщені в автозак.

Станом на 12:00 вже демонтовано приблизно 10 споруд, комунальники продовжують роботу.

На місці перебувають приблизно сотня поліцейських і представників громадського формування "Муніципальна варта".