Из-за демонтажа МАФов в Киеве произошли столкновения, есть задержанные
Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" проводит демонтаж незаконных малых архитектурных форм в Днепровском районе Киева, из-за чего произошли столкновения.
Источник: Муниципальная стража Киева (Муніципальна варта Києва) и "Интерфакс-Украина"
Детали: Во вторник утром КП "Киевблагоустройство" (Київблагоустрій) начало в переулке между проспектом Соборности и улицей Регенераторной демонтаж незаконных МАФов, в которых торгуют разными товарами.
В процессе демонтажа начались столкновения между правоохранителями и протестующими против сноса киосков.
В результате столкновений несколько протестующих были задержаны и помещены в автозак.
По состоянию на 12:00 уже демонтировано около 10 сооружений, коммунальщики продолжают работу.
На месте находятся примерно сотня полицейских и представителей общественного формирования "Муніципальна варта".