Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за демонтажа МАФов в Киеве произошли столкновения, есть задержанные

Вторник, 27 апреля 2021, 12:42
Из-за демонтажа МАФов в Киеве произошли столкновения, есть задержанные

Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" проводит демонтаж незаконных малых архитектурных форм в Днепровском районе Киева, из-за чего произошли столкновения.

Источник: Муниципальная стража Киева (Муніципальна варта Києва) и "Интерфакс-Украина"

Детали: Во вторник утром КП "Киевблагоустройство" (Київблагоустрій) начало в переулке между проспектом Соборности и улицей Регенераторной демонтаж незаконных МАФов, в которых торгуют разными товарами.

 

В процессе демонтажа начались столкновения между правоохранителями и протестующими против сноса киосков.

В результате столкновений несколько протестующих были задержаны и помещены в автозак.

По состоянию на 12:00 уже демонтировано около 10 сооружений, коммунальщики продолжают работу.

На месте находятся примерно сотня полицейских и представителей общественного формирования "Муніципальна варта".

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: