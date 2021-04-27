Из-за демонтажа МАФов в Киеве произошли столкновения, есть задержанные

Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" проводит демонтаж незаконных малых архитектурных форм в Днепровском районе Киева, из-за чего произошли столкновения.

Источник: Муниципальная стража Киева (Муніципальна варта Києва) и "Интерфакс-Украина"

Детали: Во вторник утром КП "Киевблагоустройство" (Київблагоустрій) начало в переулке между проспектом Соборности и улицей Регенераторной демонтаж незаконных МАФов, в которых торгуют разными товарами.

В процессе демонтажа начались столкновения между правоохранителями и протестующими против сноса киосков.

В результате столкновений несколько протестующих были задержаны и помещены в автозак.

По состоянию на 12:00 уже демонтировано около 10 сооружений, коммунальщики продолжают работу.

На месте находятся примерно сотня полицейских и представителей общественного формирования "Муніципальна варта".