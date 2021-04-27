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Дуда приїде до України на День Незалежності

Вівторок, 27 квітня 2021, 12:46

Президент Польщі Анджей Дуда планує здійснити візит до України на День Незалежності 24 серпня, а президент України Володимир Зеленський летить до Варшави 3 травня. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт президента Польщі, про це повідомив Кшиштоф Щерський, керівник відділу міжнародної політики президента Польщі, після зустрічі з Ігорем Жовквою, заступником керівника Офісу президента України і зовнішньополітичним радником. 

На сайті Офісу президента України офіційного повідомлення про це наразі не розміщено.

Як повідомляє польська сторона, під час візиту Зеленський відвідає урочистості з нагоди 230-ї річниці Конституції та зустрінеться з Анджеєм Дудою. 

"Пан Щерський зазначив, що Анджей Дуда здійснить візит до України у серпні, під час святкування Дня Незалежності",  - зазначають у повідомленні. 

Окрім візитів, Кшиштоф Щерський та Ігор Жовква обговорювали також безпекову ситуацію довкола України після заяви Росії про нібито відведення військ, а також майбутнє головування Польщі в ОБСЄ та підтримка України з боку Польщі у її європейських та євроатлантичних прагненнях.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДудаДень Незалежності
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