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Дуда приедет в Украину на День Независимости

Вторник, 27 апреля 2021, 12:46

Президент Польши Анджей Дуда планирует визит в Украину на День Независимости 24 августа, а президент Украины Владимир Зеленский летит в Варшаву 3 мая.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт президента Польши, об этом сообщил Кшиштоф Щерский, руководитель отдела международной политики президента Польши, после встречи с Игорем Жовквой, заместителем руководителя Офиса президента Украины и внешнеполитическим советником.

Как сообщает польская сторона, во время визита Зеленский посетит торжества по случаю 230-й годовщины Конституции и встретится с Анджеем Дудой.

"Щерский отметил, что Дуда осуществит ответный визит в Украину в августе, во время празднования Дня Независимости", - отмечается в сообщении.

На сайте Офиса президента Украины официального сообщения об этом пока не размещено.

Кроме визитов, Кшиштоф Щерский и Игорь Жовква обсуждали также ситуацию с безопасностью после заявления России о якобы отводе войск, а также будущее председательство Польши в ОБСЕ и поддержку Украины со стороны Польши в ее европейских и евроатлантических стремлениях.

Темы: ДудаДень Независимости


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