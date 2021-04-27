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Призначення голови податкової оскаржують у суді

Вівторок, 27 квітня 2021, 13:00
Фото з Facebook ДПСУ

В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Скасувати розпорядження уряду від 14 квітня 2021 року про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України – позов з такою вимогою надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва".

Деталі: Суд просять визнати протиправними дії Комісії з питань вищого корпусу державної служби та Нацагентства з питань держслужби, які допустили Любченка до участі у конкурсі на посаду керівника податкової. А також скасувати рішення Комісії, яким були визначені результати співбесіди з кандидатами та загальний рейтинг кандидатів.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Передісторія:

  • Також в ОАСК оскаржуються результати конкурсу на посаду держсекретаря Мінекономіки та конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру.
  • 14 квітня Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби з 20 квітня 2021 року терміном на 5 років.

Українська правда
Теми: ОАСКПодаткова служба


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