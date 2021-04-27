Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Призначення голови податкової оскаржують у суді

Вівторок, 27 квітня 2021, 13:00
Призначення голови податкової оскаржують у суді
Фото з Facebook ДПСУ

В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Скасувати розпорядження уряду від 14 квітня 2021 року про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України – позов з такою вимогою надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва".

Деталі: Суд просять визнати протиправними дії Комісії з питань вищого корпусу державної служби та Нацагентства з питань держслужби, які допустили Любченка до участі у конкурсі на посаду керівника податкової. А також скасувати рішення Комісії, яким були визначені результати співбесіди з кандидатами та загальний рейтинг кандидатів.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Передісторія:

  • Також в ОАСК оскаржуються результати конкурсу на посаду держсекретаря Мінекономіки та конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру.
  • 14 квітня Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби з 20 квітня 2021 року терміном на 5 років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОАСКПодаткова служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ОАСК
Суддів, що порушили присягу, варто позбавити високих "пенсій" за кошти громадян 
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Судова реформа: що відбулося і що далі?
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: