Призначення голови податкової оскаржують у суді

В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Скасувати розпорядження уряду від 14 квітня 2021 року про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України – позов з такою вимогою надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва".

Деталі: Суд просять визнати протиправними дії Комісії з питань вищого корпусу державної служби та Нацагентства з питань держслужби, які допустили Любченка до участі у конкурсі на посаду керівника податкової. А також скасувати рішення Комісії, яким були визначені результати співбесіди з кандидатами та загальний рейтинг кандидатів.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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