Призначення голови податкової оскаржують у суді
В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби.
Джерело: сайт ОАСК
Дослівно: "Скасувати розпорядження уряду від 14 квітня 2021 року про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України – позов з такою вимогою надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва".
Деталі: Суд просять визнати протиправними дії Комісії з питань вищого корпусу державної служби та Нацагентства з питань держслужби, які допустили Любченка до участі у конкурсі на посаду керівника податкової. А також скасувати рішення Комісії, яким були визначені результати співбесіди з кандидатами та загальний рейтинг кандидатів.
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Передісторія:
- Також в ОАСК оскаржуються результати конкурсу на посаду держсекретаря Мінекономіки та конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру.
- 14 квітня Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби з 20 квітня 2021 року терміном на 5 років.