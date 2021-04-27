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Назначение главы налоговой оспаривают в суде

Вторник, 27 апреля 2021, 13:00
Назначение главы налоговой оспаривают в суде
Фото с Facebook ГНСУ

В Окружном административном суде Киева оспаривают назначение Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Отменить распоряжение правительства от 14 апреля 2021 года о назначении Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины – иск с таким требованием поступил в Окружной административный суд города Киева".

Детали: Суд просят признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Нацагентства по вопросам госслужбы, которые допустили Любченко к участию в конкурсе на должность руководителя налоговой. А также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Предыстория:

  • Также в ОАСК оспариваются результаты конкурса на должность госсекретаря Минэкономики и конкурса на должность руководителя Довженко-Центра.
  • 14 апреля Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 года сроком на 5 лет.

Украинская правда

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Темы: ОАСКНалоговая служба
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