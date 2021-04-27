Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Назначение главы налоговой оспаривают в суде

Вторник, 27 апреля 2021, 13:00
Фото с Facebook ГНСУ

В Окружном административном суде Киева оспаривают назначение Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Отменить распоряжение правительства от 14 апреля 2021 года о назначении Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины – иск с таким требованием поступил в Окружной административный суд города Киева".

Детали: Суд просят признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Нацагентства по вопросам госслужбы, которые допустили Любченко к участию в конкурсе на должность руководителя налоговой. А также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Предыстория:

  • Также в ОАСК оспариваются результаты конкурса на должность госсекретаря Минэкономики и конкурса на должность руководителя Довженко-Центра.
  • 14 апреля Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 года сроком на 5 лет.

Украинская правда
Темы: ОАСКНалоговая служба


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кремль настаивает, что Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе

Это не выступления в клубах – Рудик о желании Притулы возглавить "Голос"

В Киеве задержали подростка по подозрению в убийстве родителей и брата

видеоКива приложил к диссертации поддельные справки и солгал о конференциях – СМИ

Власти собираются вывести Киев из "красной зоны" карантина

432 украинца умерли от COVID за сутки, госпитализаций стало меньше

Все новости...
ОАСК
Антикоррупционный суд избрал залог в 227 тысяч гривен судье ОАСК
Ликвидация ОАСК: судьи жалуются в ПАСЕ
Брата Вовка уволили из разведки после служебной проверки
Последние новости
13:00
Задержанный в Киеве подросток признался в убийстве родителей - источник
13:00
Назначение главы налоговой оспаривают в суде
12:59
Министр обороны РФ объяснил, зачем гнали войска к Украине
12:46
Дуда приедет в Украину на День Независимости
12:42
видеоИз-за демонтажа МАФов в Киеве произошли столкновения, есть задержанные
12:40
Новый аэропорт для Закарпатья построят в Мукачево
12:19
Кремль настаивает, что Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе
12:11
Переворот в Молдове КС отменил решение парламента об отзыве судьи
12:06
Российские врачи не нашли угрозы жизни Навального
11:56
Кандидат наук сжег свой диплом в знак протеста против диссертации Киви
Все новости...