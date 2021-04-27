Назначение главы налоговой оспаривают в суде

В Окружном административном суде Киева оспаривают назначение Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Отменить распоряжение правительства от 14 апреля 2021 года о назначении Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины – иск с таким требованием поступил в Окружной административный суд города Киева".

Детали: Суд просят признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Нацагентства по вопросам госслужбы, которые допустили Любченко к участию в конкурсе на должность руководителя налоговой. А также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

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