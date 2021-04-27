Назначение главы налоговой оспаривают в суде
В Окружном административном суде Киева оспаривают назначение Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы.
Источник: сайт ОАСК
Дословно: "Отменить распоряжение правительства от 14 апреля 2021 года о назначении Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины – иск с таким требованием поступил в Окружной административный суд города Киева".
Детали: Суд просят признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Нацагентства по вопросам госслужбы, которые допустили Любченко к участию в конкурсе на должность руководителя налоговой. А также отменить решение Комиссии, которым были определены результаты собеседования с кандидатами и общий рейтинг кандидатов.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Предыстория:
- Также в ОАСК оспариваются результаты конкурса на должность госсекретаря Минэкономики и конкурса на должность руководителя Довженко-Центра.
- 14 апреля Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 года сроком на 5 лет.