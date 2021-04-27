Угорщина заблокувала більш жорстку заяву "Вишеграду" з критикою Росії – ЗМІ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан не погодився з більш жорсткою щодо Росії версією декларацією Вишеградської четвірки, тому був затверджений більш "м’який" варіант.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина 26 квітня затвердили офіційну заяву, що засуджує нещодавно розкриту російську військову таємну операцію в Чехії, а саме вибух на складі боєприпасів у 2014 році.

Однак вони відкинули жорстку версію заяви, яку угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, відомий набагато більш дружньою позицією щодо Москви, визнав неприйнятною.

Початковий варіант декларації, розроблений Польщею, був набагато жорсткішим і вимагав скасування проєкту газопроводу "Північний потік-2", а також висловлював рішучу підтримку Україні та Білорусі.

Словаччина раніше вирішила вислати трьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією, а Польща веде давні дипломатичні суперечки з Москвою.

Минулого тижня Росія вислала п’ять співробітників посольства Польщі в Москві після того, як Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення ними дипломатичного статусу. Угорщина наразі не анонсувала подібних кроків проти Росії.

Орбан, на відміну від свого польського колеги, підтримував добрі стосунки з російським президентом Владіміром Путіним і виступав з критикою санкцій проти Росії через анексію Криму. В даний час Угорщина є єдиною країною ЄС, яка використовує російську вакцину від коронавірусу.

Через позицію Угорщини остаточну декларацію солідарності Вишеградської четвірки з Чехією було скорочено.

"Разом з прем'єр-міністром Чехії ми рішуче засуджуємо незаконні та жорстокі дії, що здійснюються російськими оперативниками. Ми не дозволимо цій діяльності розділити Європу. Країни Вишеградської групи рішуче налаштовані вжити заходів спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу для зміцнення нашої стійкості ", - йдеться у заяві.