Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия заблокировала более жесткое заявление "Вышеграда" с критикой России – СМИ

Вторник, 27 апреля 2021, 13:21
Венгрия заблокировала более жесткое заявление Вышеграда с критикой России – СМИ

Премьер Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой по отношению к России версией декларации Вышеградской четверки, поэтому был утвержден более мягкий вариант.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия 26 апреля утвердили официальное заявление, осуждающее недавно раскрытую российскую военную тайную операцию в Чехии, а именно взрыв на складе боеприпасов в 2014 году.

Однако они отвергли жесткую версию заявления, которую венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный гораздо более дружественной позицией в отношении Москвы, признал неприемлемой.

Первоначальный вариант декларации, разработанный Польшей, был гораздо жестче и требовал отмены проекта газопровода "Северный поток-2", а также выражал решительную поддержку Украине и Беларуси.

Словакия ранее решила выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, а Польша ведет давние дипломатические споры с Москвой.

На прошлой неделе Россия выслала пять сотрудников посольства Польши в Москве после того, как Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата за нарушения дипломатического статуса. Венгрия пока не анонсировала подобных шагов против России.

Орбан, в отличие от своего польского коллеги, поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным и выступал с критикой санкций против России из-за аннексии Крыма. В настоящее время Венгрия является единственной страной ЕС, которая использует российскую вакцину от коронавируса.

Из-за позиции Венгрии окончательная декларация солидарности Вышеградской четверки с Чехией была сокращена.

"Вместе с премьер-министром Чехии мы решительно осуждаем незаконные и жестокие действия, совершаемые российскими оперативниками. Мы не позволим этой деятельности разделить Европу. Страны Вышеградской группы решительно настроены принять меры совместно с другими странами-членами Европейского Союза для укрепления нашей устойчивости", - говорится в заявлении.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: