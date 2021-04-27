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Венгрия заблокировала более жесткое заявление "Вышеграда" с критикой России – СМИ

Вторник, 27 апреля 2021, 13:21

Премьер Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой по отношению к России версией декларации Вышеградской четверки, поэтому был утвержден более мягкий вариант.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия 26 апреля утвердили официальное заявление, осуждающее недавно раскрытую российскую военную тайную операцию в Чехии, а именно взрыв на складе боеприпасов в 2014 году.

Однако они отвергли жесткую версию заявления, которую венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный гораздо более дружественной позицией в отношении Москвы, признал неприемлемой.

Первоначальный вариант декларации, разработанный Польшей, был гораздо жестче и требовал отмены проекта газопровода "Северный поток-2", а также выражал решительную поддержку Украине и Беларуси.

Словакия ранее решила выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, а Польша ведет давние дипломатические споры с Москвой.

На прошлой неделе Россия выслала пять сотрудников посольства Польши в Москве после того, как Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата за нарушения дипломатического статуса. Венгрия пока не анонсировала подобных шагов против России.

Орбан, в отличие от своего польского коллеги, поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным и выступал с критикой санкций против России из-за аннексии Крыма. В настоящее время Венгрия является единственной страной ЕС, которая использует российскую вакцину от коронавируса.

Из-за позиции Венгрии окончательная декларация солидарности Вышеградской четверки с Чехией была сокращена.

"Вместе с премьер-министром Чехии мы решительно осуждаем незаконные и жестокие действия, совершаемые российскими оперативниками. Мы не позволим этой деятельности разделить Европу. Страны Вышеградской группы решительно настроены принять меры совместно с другими странами-членами Европейского Союза для укрепления нашей устойчивости", - говорится в заявлении.



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