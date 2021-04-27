Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польський уряд чекає на пропозиції України зі створення шкіл для українців у Польщі

Вівторок, 27 квітня 2021, 13:54
Польський уряд чекає на пропозиції України зі створення шкіл для українців у Польщі

Польське МЗС очікує від українських колег пропозицій щодо забезпечення прав на здобуття освіти рідною мовою для українців, що мешкають у Польщі.

Про це йдеться у колонці редактора "Європейської правди".

Наразі у Польщі діють чотири школи з українською мовою викладання. Проте набагато більша кількість шкіл мають часткове викладання українською: або окремих предметів, або для окремих класів.

Ця освіта фінансується з держбюджету Польщі в рамках гарантування прав нацменшин, що мешкають на території країни.

Втім, зі зростанням числа українських мігрантів і відповідно збільшення кількості українських учнів постало питання про збільшення обсягів фінансування для українських шкіл.

"Польща має міжнародні зобов’язання поважати права національних меншин, в тому числі і на освіту рідною мовою. І ці вимогу ми ретельно виконуємо. Проте в даному випадку йдеться не про нацменшину – люди, що приїхали до нас працювати, згідно з міжнародними нормами трактуються як мігранти, і вони таких прав не мають. Навпаки, ми маємо докласти якнайбільше зусиль для їх успішної інтеграції у польське суспільство", – на умовах анонімності розповів високопоставлений польський дипломат.

Тож у польському уряді очікують від України пропозицій зі створення шкіл для українців у Польщі, фінансування яких візьме на себе Київ.

"Зрештою, це справедливо – ми ж фінансуємо освіту для польської меншини в Україні, хоча могли б цього не робити", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

В МЗС України неофіційно розповідають, що знають про цю проблему, проте не розраховують на те, що Київ погодиться на пропозиції Варшави.

Читайте всі деталі проблеми у колонці: Польське шкільне питання: хто заплатить за освіту для українських дітей

Теми: ПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Польща
Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: Примирення має включати визнання провини
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: