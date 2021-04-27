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Польський уряд чекає на пропозиції України зі створення шкіл для українців у Польщі

Вівторок, 27 квітня 2021, 13:54

Польське МЗС очікує від українських колег пропозицій щодо забезпечення прав на здобуття освіти рідною мовою для українців, що мешкають у Польщі.

Про це йдеться у колонці редактора "Європейської правди".

Наразі у Польщі діють чотири школи з українською мовою викладання. Проте набагато більша кількість шкіл мають часткове викладання українською: або окремих предметів, або для окремих класів.

Ця освіта фінансується з держбюджету Польщі в рамках гарантування прав нацменшин, що мешкають на території країни.

Втім, зі зростанням числа українських мігрантів і відповідно збільшення кількості українських учнів постало питання про збільшення обсягів фінансування для українських шкіл.

"Польща має міжнародні зобов’язання поважати права національних меншин, в тому числі і на освіту рідною мовою. І ці вимогу ми ретельно виконуємо. Проте в даному випадку йдеться не про нацменшину – люди, що приїхали до нас працювати, згідно з міжнародними нормами трактуються як мігранти, і вони таких прав не мають. Навпаки, ми маємо докласти якнайбільше зусиль для їх успішної інтеграції у польське суспільство", – на умовах анонімності розповів високопоставлений польський дипломат.

Тож у польському уряді очікують від України пропозицій зі створення шкіл для українців у Польщі, фінансування яких візьме на себе Київ.

"Зрештою, це справедливо – ми ж фінансуємо освіту для польської меншини в Україні, хоча могли б цього не робити", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

В МЗС України неофіційно розповідають, що знають про цю проблему, проте не розраховують на те, що Київ погодиться на пропозиції Варшави.

Читайте всі деталі проблеми у колонці: Польське шкільне питання: хто заплатить за освіту для українських дітей

Теми: ПольщаУкраїна


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