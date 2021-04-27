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Польское правительство ждет предложений Украины по созданию школ для украинцев в ​​Польше

Вторник, 27 апреля 2021, 13:54

Польский МИД ожидает от украинских коллег предложений по обеспечению прав на получение образования на родном языке для украинцев, проживающих в Польше.

Об этом говорится в колонке редактора "Европейской правды".

Сейчас в Польше действуют четыре школы с украинским языком преподавания. Однако гораздо большее количество школ имеют частичное преподавание на украинском: или отдельных предметов, или для отдельных классов.

Это образование финансируется из госбюджета Польши в рамках обеспечения прав нацменьшинств, проживающих на территории страны.

Впрочем, с ростом числа украинских мигрантов и соответственно увеличения количества украинских учеников встал вопрос об увеличении объемов финансирования для украинских школ.

"Польша имеет международные обязательства уважать права национальных меньшинств, в том числе и на образование на родном языке. И эти требования мы тщательно выполняем. Однако в данном случае речь идет не о нацменьшинстве - люди, приехавшие к нам работать, согласно международным нормам трактуются как мигранты, и они таких прав не имеют. Напротив, мы должны приложить максимум усилий для их успешной интеграции в польское общество", - на условиях анонимности рассказал высокопоставленный польский дипломат.

Поэтому в польском правительстве ожидают от Украины предложений по созданию школ для украинцев в ​​Польше, финансирование которых возьмет на себя Киев.

"В конце концов, это справедливо - мы же финансируем образование для польского меньшинства в Украине, хотя могли бы этого не делать", - добавил собеседник ЕвроПравды.

В МИД Украины неофициально рассказывают, что знают об этой проблеме, однако не рассчитывают на то, что Киев согласится на предложения Варшавы.

Читайте все детали проблемы в колонке: Польский школьный вопрос: кто заплатит за образование для украинских детей

Темы: ПольшаУкраина


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