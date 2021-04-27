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Синоптики розповіли, якої погоди чекати у травні

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:23
Фото slovoidilo.ua

У травні в Україні очікується тепла погода з температурою повітря на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1.5° вище середніх багаторічних значень".

Деталі: Місячна кількість опадів очікується у західних областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Синоптики нагадують, що зазвичай середня місячна температура у травні становить 13-17° тепла, в гірських районах 7-12° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6° морозу, в Карпатах та на північному сході до 7-10° морозу, на узбережжі морів місцями 0-3° тепла.

У першій половині місяця можуть бути заморозки по всій країні, у другій половині травня – у північних, центральних, східних областях та в Карпатах.

Абсолютний максимум температури повітря – 31-37° тепла, на півдні Одещини, на Луганщині та в Криму до 38-39°, в горах 22-30° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях, в горах Криму 62-81 мм, на Прикарпатті та в Карпатах 85-148 мм.

Стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15° у бік підвищення відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні – у першій) декаді травня.

Українська правда
Теми: погода


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