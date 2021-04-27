Синоптики рассказали, какой погоды ждать в мае

В мае в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается 15-18°, в горах 11-13° тепла, что на 1-1.5° выше средних многолетних значений".

Детали: Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Синоптики напоминают, что обычно средняя месячная температура в мае составляет 13-17° тепла, в горных районах 7-12° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6° мороза, в Карпатах и ​​на северо-востоке до 7-10 ° мороза, на побережье морей местами 0-3° тепла.

В первой половине месяца могут быть заморозки по всей стране, во второй половине мая – в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 31-37° тепла, на юге Одесской области, на Луганщине и в Крыму до 38-39°, в горах 22-30° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях, в горах Крыма 62-81 мм, на Прикарпатье и в Карпатах 85-148 мм.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15° в сторону повышения происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге – в первой) декаде мая.