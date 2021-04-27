На українського депутата у ПАРЄ наклали санкції за скаргою РФ

Українського депутата Олексія Гончаренка позбавили права голосу у ПАРЄ на три місяці за скаргою глави російської делегації в Асамблеї.

Про це нардеп повідомив у вівторок, 27 квітня, пише "Європейська правда".

"Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого по ситуації на зимовій сесії", - повідомив депутат у Facebook.

Скарга очільника російської делегації Пьотра Толстого стосувалася двох епізодів, що сталися на сесії у січні 2021 року. Тоді Гончаренко розкритикував Путіна і російською закликав громадян РФ припинити його правління, а також запостив на своїй Facebook-сторінці відео з особистими образами на адресу Толстого.

Дисциплінарне провадження за скаргою росіянина порушили за дорученням президента ПАРЄ Ріка Дамса.

Джерела "ЄвроПравди" свідчать, що основні претензії у ПАРЄ були до відео у Facebook-постах українського депутата.

Водночас розгляд скарги від президента ПАРЄ Дамса через український прапор і питання Гончаренка до Ангели Меркель перенесли на початок червня.

Варто підкреслити, що раніше російська делегація неодноразово погрожувала покинути залу ПАРЄ у разі навіть найменшого чи індивідуального обмеження щодо росіян.

Читайте детальніше: Помста президента: чому ПАРЄ нарощує тиск на українських депутатів

Про те, що відбувається зараз у ПАРЄ і яку причину мають ці події – дивіться у відеоблозі "Європейської правди":