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На украинского депутата в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ

Вторник, 27 апреля 2021, 14:35
На украинского депутата в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ

Украинского депутата Алексея Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца по жалобе главы российской делегации в Ассамблее.

Об этом нардеп сообщил во вторник, 27 апреля, пишет "Европейская правда".

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", - сообщил депутат в Facebook.

Жалоба главы российской делегации Петра Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал Путина и призвал граждан РФ прекратить его правление, а также запостил на своей Facebook-странице видео с личными оскорблениями в адрес Толстого.

Дисциплинарное производство по жалобе россиянина возбуждено по поручению президента ПАСЕ Рика Дамса.

Источники ЕвроПравды свидетельствуют, что основные претензии в ПАСЕ были к видео в Facebook-постах украинского депутата.

В то же время рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ из-за украинского флага и вопросов Гончаренко к Ангеле Меркель перенесли на начало июня.

Читайте подробнее: Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов

О том, что происходит сейчас в ПАСЕ, и причинах этих событий - в видеоблоге "Европейской правды":

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Темы: ПАСЕ
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