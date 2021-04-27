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Київська облрада звільнила свого голову-"слугу"

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:58
Київська облрада звільнила свого голову-слугу
Олександр Скляров. Фото: mykyivregion.com.ua

Київська обласна рада проголосувала за відставку свого голови, депутата від "Слуги народу" Олександра Склярова.

Джерело: "Чесно", народна депутатка з "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар

Дослівно "Чесно": "Оцініть рівень триндеця! Замінені замки, вирублене світло, "покладений" сайт, депутати без голови та інший треш".

Деталі: За це рішення проголосували 59 депутатів із 60 присутніх.

За інформацією "Чесно", рішення було ухвалене на позачерговій сесії у вівторок. Головне питання, яке розглядали на ній - звільнення очільника-"слуги" Склярова та його заступників від партій "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина".

Депутати зібралися для проведення сесії в приміщенні ради,  але замки сесійної зали поміняли і їх не пустили. Телефоном голова Скляров відмовився відчинити і не прийшов.

До цього депутати від "Європейської солідарності" (їх найбільше у раді), "За майбутнє" і більшість "слуг" просили Склярова скликати сесію, але він цього не зробив.

Депутати пішли до великої зали і, коли прийшов час голосувати за звільнення голови, у залі вимкнули світло. Потім депутати самі увімкнули резервне освітлення. Сайт облради "поклали" і він якийсь час не працював.

 
Фото: "Чесно"

За даними Сюмар, у відставку відправили також всю президію облради.

"Сам Скляров на сесію не прийшов, аргументувавши це "страсним" тижнем. Хоча по факту Скляров так і не зміг забезпечити роботу обласної ради, яка не збиралася де факто з Нового року.  Очевидно, що в умовах пандемії та економічної кризи це не могло довго тривати. Це логічний кінець, коли коаліції у місцевих радах формуються без врахування волі виборців", - написала вона.

Українська правда спробувала отримати коментар у пресслужбі облради, але там не відповідають на телефонний дзвінок.

Відео підрахунку голосів за звільнення Склярова

 
Фото: "Чесно"

Українська правда

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Теми: Київська областьмісцева владазвільнення
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