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Киевский облсовет уволил своего голову-"слугу"

Вторник, 27 апреля 2021, 14:58
Киевский облсовет уволил своего голову-слугу
Александр Скляров. Фото: mykyivregion.com.ua

Киевский областной совет проголосовал за отставку своего председателя, депутата от "Слуги народа" Александра Склярова.

Источник: "Чесно", народный депутат из "Европейской солидарности" Виктория Сюмар

Дословно "Чесно": "Оцените трындец! Замененные замки, вырубленный свет, "положенный" сайт, депутаты без головы и другой трэш".

Детали: За это решение проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих.

По информации "Чесно", решение было принято на внеочередной сессии во вторник. Главный вопрос, который рассматривался на ней – увольнение руководителя- "слуги" Склярова и его заместителей от партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Депутаты собрались для проведения сессии в помещении совета, но замки в сессионный зал поменяли и их не пустили. По телефону председатель Скляров отказался открыть и не пришел.

До этого депутаты от "Европейской солидарности" (их больше всего в совете), "За будущее" и большинство "слуг" просили Склярова созвать сессию, но он этого не сделал.

Депутаты пошли в большой зал и, когда пришло время голосовать за увольнение председателя, в зале выключили свет. Затем депутаты сами включили резервное освещение. Сайт облсовета "положили" и он некоторое время не работал.

 
Фото: "Чесно"

По данным Сюмар, в отставку отправили также весь президиум облсовета.

"Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это страстной неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, который не собирался де-факто с Нового года. Очевидно, что в условиях пандемии и экономического кризиса это не могло долго продолжаться. Это логический конец, когда коалиции в местных советах формируются без учета воли избирателей", - написала она.

Украинская правда попыталась получить комментарий в пресс-службе облсовета, но там не отвечают на телефонные звонки.

Видео подсчета голосов за увольнение Склярова

 
Фото: "Чесно"

Украинская правда
Темы: Киевская областьместная властьувольнение
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