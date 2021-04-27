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Сейм Литви затвердив резолюцію із засудженням Росії на підтримку України

Вівторок, 27 квітня 2021, 16:24

Сейм Литви у вівторок 27 квітня ухвалив резолюцію із закликом до Росії припинити агресію та провокації проти України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на пресслужбу литовського парламенту.

За документ проголосували 102 члени Сейму, утримався один депутат.

"Сейм, враховуючи тривалу надмірну концентрацію російських військ на українському кордоні і на окупованому Кримському півострові, закликає Російську Федерацію припинити агресію, провокації і пропаганду проти України, негайно відвести свої війська від українського кордону, виконати свої міжнародні зобов'язання, в тому числі Мінські угоди, і повернутися до співпраці на основі міжнародного права і взаємної поваги", - йдеться у резолюції литовських парламентарів.

Парламент Литви закликав Росію допустити міжнародні організації, які надають гуманітарну допомогу місцевому населенню, на тимчасово окуповані території на сході України, закрити незаконні центри утримання під вартою та звільнити незаконно утримуваних українських громадян.

Резолюція закликає держави-члени ЄС не підтримувати реалізацію енергетичних проєктів, які послаблюють євроатлантичну єдність, таких як "Північний потік-2".

Водночас Сейм закликав міжнародну спільноту підтримати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, посилити адресні економічні та індивідуальні санкції проти Росії і її агресії проти України, а також координувати санкційну політику проти окремих осіб, причетних до корупції в Росії і Україні.

"Зі свого боку, ми закликаємо саму Україну продовжити реформи, особливо в судовій системі, прокуратурі та фінансовому секторі, та, звичайно, боротись з корупцією, що стане темою великої четвертої міжнародної конференції щодо України в Вільнюсі 7-8 липня", - заявив голова комітету із закордонних справ литовського Сейму Жигімантас Павільоніс.

У прийнятому документі підтверджується рішуча і послідовна підтримка Литвою суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, в березні президенти України та Литви підписали декларацію, за якою офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛитваРосія
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