Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сейм Литвы утвердил резолюцию с осуждением России в поддержку Украины

Вторник, 27 апреля 2021, 16:24

Сейм Литвы во вторник 27 апреля принял резолюцию с призывом к России прекратить агрессию и провокации против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

За документ проголосовали 102 члена Сейма, воздержался один депутат.

"Сейм, учитывая длительную чрезмерную концентрацию российских войск на украинской границе и на оккупированном Крымском полуострове, призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, немедленно отвести свои войска от украинской границы, выполнить свои международные обязательства, в том числе Минские соглашения и вернуться к сотрудничеству на основе международного права и взаимного уважения", - говорится в резолюции литовских парламентариев.

Парламент Литвы призвал Россию допустить международные организации, оказывающие гуманитарную помощь местному населению, на временно оккупированных территориях на востоке Украины, закрыть незаконные центры содержания под стражей и освободить незаконно удерживаемых украинских граждан.

Резолюция призывает государства-члены ЕС не поддерживать реализацию энергетических проектов, которые ослабляют евроатлантическое единство, таких как "Северный поток-2".

В то же время Сейм призвал международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и индивидуальные санкции против России и ее агрессии против Украины, а также координировать санкционные политику против отдельных лиц, причастных к коррупции в России и Украине.

"Со своей стороны, мы призываем саму Украину продолжить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, и, конечно, бороться с коррупцией, который станет темой большого четвертой международной конференции по Украине в Вильнюсе 7-8 июля", - заявил председатель комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантас Павильонис.

В принятом документе подтверждается решительная и последовательная поддержка Литвой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, в марте президенты Украины и Литвы подписали декларацию, по которой официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС.

Темы: ЛитваРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В зоне ООС автомобиль с военными подорвался на взрывчатке: есть погибший и пострадавшие

видео, фотоКиевский облсовет уволил своего голову-"слугу"

На украинского депутата в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ

Украина высылает российского консула в Одессе

Задержанный в Киеве подросток признался в убийстве родителей – источник

Кремль настаивает, что Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе

Все новости...
Литва
Посольство РФ ответило на высылку дипломатов хамством про "маленький член"
Страны Балтии высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Вице-спикеры парламентов Польши и Литвы посетили Донбасс
Последние новости
16:45
Епифаний рассказал, надо ли верующим идти в церковь на Пасху
16:39
Годовой тариф: Правительство ожидает снижения цен газсбытами летом
16:30
Избрали нового председателя правления "Суспильного"
16:27
В храмах и на улице: в УГКЦ рассказали о праздновании Пасхи
16:26
Степанов рассказал, кого сейчас вакцинируют препаратом Pfizer
16:24
Сейм Литвы утвердил резолюцию с осуждением России в поддержку Украины
16:01
Правительство объявило конкурс на двух членов наблюдательного совета Укрзализныци
15:58
За поджог автомобиля "Схем" будут судить киевлянина
15:43
Ощадбанк вдвое увеличил объем ипотечных кредитов
15:35
Зеленский побывал на передовой с оккупированным Крымом
Все новости...