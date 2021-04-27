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Рада провалила постанову "ЄС" про "бездіяльність" влади у боротьбі з COVID

Вівторок, 27 квітня 2021, 16:49
Фото: Дмитро Ларін, УП

Верховна Рада провалила постанову авторства нардепів від "Європейської солідарності", якою пропонувалось вжити заходів, щоб припинити бездіяльність органів влади у сфері боротьби із коронавірусом. 

Джерело: засідання ВРУ

Деталі: Підтримали постанову №5299 115 нардепів, зокрема від "Європейської солідарності", "Голосу", "ОПЗЖ", "Батьківщини", "Довіри" та "За майбутнє". Водночас, лише 8 депутатів від "Слуги народу" проголосували за ухвалення документу, поданого від "Європейської солідарності". 

Ще 143 нардепи від монобільшості утримались, а 32 проголосували "Проти". Представники інших фракцій та груп проти не голосували.

Постановою, серед іншого, пропонувалось забезпечити рівний доступ населення України до вакцин проти коронавірусу, провести масову вакцинацію відповідно до Дорожньої карти, порядків та строків. 

Окрім того, документом визнавалась неналежною та незадовільною робота влади щодо реагування на поширення коронавірусу. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірусЄвропейська солідарністьВерховна Рада


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