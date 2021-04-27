Рада провалила постановление "ЕС" о "бездействии" власти в борьбе с COVID

Верховная Рада провалила постановление авторства нардепов от "Европейской солидарности", которым предлагалось принять меры, чтобы прекратить бездействие органов власти в сфере борьбы с коронавирусом.

Источник: заседание ВРУ

Детали: Поддержали постановление №5299 115 нардепов, в частности от "Европейской солидарности", "Голоса", "ОПЗЖ", "Батькивщины", "Довіри" и "За майбутнє". В то же время, только 8 депутатов от "Слуги народа" проголосовали за принятие документа, поданного от "Европейской солидарности".

Еще 143 нардепа от монобольшинства воздержались, а 32 проголосовали "Против". Представители других фракций и групп против не голосовали.

Постановлением, среди прочего, предлагалось обеспечить равный доступ населения Украины к вакцинам против коронавируса, провести массовую вакцинацию в соответствии с Дорожной картой, порядком и сроками.

Кроме того, документом признавалась ненадлежащей и неудовлетворительной работа власти по реагированию на распространение коронавируса.