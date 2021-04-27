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"Секс-бомба": в Німеччині викликали саперів знешкодити гранату-іграшку для інтиму

Вівторок, 27 квітня 2021, 17:04

У Німеччині поліцейський спецпідрозділ вибухотехніків викликали для утилізації ймовірної ручної гранати, знайденої в баварському лісі, яка виявилась секс-іграшкою.

Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemaine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок жінка, яка вийшла на пробіжку, повідомила поліції, що знайшла сумку з пристроєм в лісі за межами міста Пассау, недалеко від кордону Німеччини з Австрією та Чехією. Виявлення забутих або захованих боєприпасів є звичайним явищем в Німеччині навіть більш ніж через 75 років після закінчення Другої світової війни.

На місце, яке вказала жінка, прибув підрозділ вибухотехніків для "утилізації небезпечної вибухової речовини".

Але експерти швидко зрозуміли, що небезпеки немає. Замість боєприпаса вони знайшли презервативи, лубрикант та фіктивну гранату з гуми.

 

"Пошук в інтернеті підтвердив підозру. Насправді є секс-іграшки у вигляді ручних гранат. І саме про це тут йшлося", - заявили в поліції.

Напевно, хтось хотів утилізувати речі, але не викинув їх у смітник, сказав представник поліції.

Теми: Німеччинакурйоз


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