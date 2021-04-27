"Секс-бомба": в Німеччині викликали саперів знешкодити гранату-іграшку для інтиму
У Німеччині поліцейський спецпідрозділ вибухотехніків викликали для утилізації ймовірної ручної гранати, знайденої в баварському лісі, яка виявилась секс-іграшкою.
Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemaine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
У понеділок жінка, яка вийшла на пробіжку, повідомила поліції, що знайшла сумку з пристроєм в лісі за межами міста Пассау, недалеко від кордону Німеччини з Австрією та Чехією. Виявлення забутих або захованих боєприпасів є звичайним явищем в Німеччині навіть більш ніж через 75 років після закінчення Другої світової війни.
Але експерти швидко зрозуміли, що небезпеки немає. Замість боєприпаса вони знайшли презервативи, лубрикант та фіктивну гранату з гуми.
"Пошук в інтернеті підтвердив підозру. Насправді є секс-іграшки у вигляді ручних гранат. І саме про це тут йшлося", - заявили в поліції.
Напевно, хтось хотів утилізувати речі, але не викинув їх у смітник, сказав представник поліції.