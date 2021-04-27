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В Германии вызвали саперов обезвредить "гранату", которая оказалась секс-игрушкой

Вторник, 27 апреля 2021, 17:04

В Германии полицейский спецназ взрывотехников вызвали для утилизации возможной ручной гранаты, найденной в баварском лесу, которая оказалась секс-игрушкой.

Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemaine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

В понедельник женщина, которая вышла на пробежку, сообщила полиции, что нашла сумку с устройством в лесу за пределами города Пассау, недалеко от границы Германии с Австрией и Чехией. Выявление забытых или спрятанных боеприпасов является обычным явлением в Германии даже более чем через 75 лет после окончания Второй мировой войны.

На место, которое указала женщина, прибыло подразделение взрывотехников для "утилизации опаснго взрывчатого вещества".

Но эксперты быстро поняли, что опасности нет. Вместо боеприпаса они нашли презервативы, лубрикант и фиктивную гранату из резины.

 

"Поиск в интернете подтвердил подозрение. На самом деле есть секс-игрушки в виде ручных гранат. И именно об этом здесь шла речь", - заявили в полиции.

Наверное, кто-то хотел утилизировать вещи, но не выбросил их в мусорник, сказал представитель полиции.

Темы: Германиякурьез


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