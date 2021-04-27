В Германии вызвали саперов обезвредить "гранату", которая оказалась секс-игрушкой
В Германии полицейский спецназ взрывотехников вызвали для утилизации возможной ручной гранаты, найденной в баварском лесу, которая оказалась секс-игрушкой.
Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemaine Zeitung, сообщает "Европейская правда".
В понедельник женщина, которая вышла на пробежку, сообщила полиции, что нашла сумку с устройством в лесу за пределами города Пассау, недалеко от границы Германии с Австрией и Чехией. Выявление забытых или спрятанных боеприпасов является обычным явлением в Германии даже более чем через 75 лет после окончания Второй мировой войны.
Но эксперты быстро поняли, что опасности нет. Вместо боеприпаса они нашли презервативы, лубрикант и фиктивную гранату из резины.
"Поиск в интернете подтвердил подозрение. На самом деле есть секс-игрушки в виде ручных гранат. И именно об этом здесь шла речь", - заявили в полиции.
Наверное, кто-то хотел утилизировать вещи, но не выбросил их в мусорник, сказал представитель полиции.