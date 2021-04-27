Довічне ув'язнення отримав вінничанин, який убив свою родину

Вінницький міський суд засудив до довічного ув’язнення 32-річного Анатолія Мальця за вбивство власної сім’ї в грудні 2018 року.

Джерело: поліція Вінничини, прокуратура Вінницької області

Деталі: Вину чоловіка підтвердили проведені молекулярно-генетична та криміналістичні експертизи. На знайденому в смітнику молоткові було виявлено ДНК підозрюваного, вбитих жінок та дітей.

У судових засіданнях підсудний переконував суддів, що він на момент вчинення вбивства не усвідомлював своїх дій. Проведені амбулаторна та стаціонарна психолого-психіатричні експертизи засвідчили, що свої дії він усвідомлював та є осудним.

Прокурор аргументовано довів, що у грудні 2018 року обвинувачений свавільно вчинив умисне вбивство чотирьох людей. Чоловік позбавив життя своїх близьких родичів: 65-річної матері, 31-річної колишньої дружини, 7-річного сина та 3-річної доньки.

Потерпілі мешкали разом у Вінниці в квартирі обвинуваченого, а він – окремо. Втім чоловік приходив до колишньої сім’ї, і під час зустрічей між дорослими виникали часті конфлікти.

Зазначається, що поліцейським вдалося похвилинно відновити події того вечора за допомогою камер відеоспостереження.

Вранці 31 грудня 2018 року Малець вчергове прийшов до родичів і між ними зчинилася сварка. У розпал конфлікту обвинувачений кинувся на колишню дружину і почав її душити. Далі він схопив слюсарський молоток, яким лагодив стільця, і ним наніс жінці множинні удари. По тому ті самі дії чоловік учинив щодо власної малолітньої доньки, матері та сина.

Потім, аби приховати сліди злочину та відвести від себе підозри, зловмисник намагався зімітувати розбійний напад. Він розкидав предмети, речі й документи потерпілих по квартирі. Далі змив із себе сліди крові та, не замикаючи вхідні двері, покинув помешкання.

За даними слідства, на таксі чоловік поїхав до іншої частини міста, де позбувся знаряддя злочину – молотка, якого викинув у смітник. Через кілька годин він повернувся до квартири, де сталася трагедія. Побачивши, що ніхто не виявив злочин, самостійно почав викликати швидку медичну допомогу, імітуючи розпач та нерозуміння ситуації.

Лікарі "швидкої" на місці констатували смерть двох жінок і хлопчика, а трирічна дівчинка була ще живою. Дитина померла через кілька годин у лікарні.

Малець категорично заперечував свою причетність, але зізнався у скоєному, коли поліцейські знайшли знаряддя вбивства. За даними поліції, причиною розправи з рідними стала наявність іншої родини та намагання розірвати старі стосунки.

Досудове розслідування та судовий розгляд цієї справи тривали більше двох років. 27 квітня колегія суддів оголосила вирок підсудному та призначила покарання – довічне ув’язнення.