Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Довічне ув'язнення отримав вінничанин, який убив свою родину

Вівторок, 27 квітня 2021, 18:07
Довічне ув'язнення отримав вінничанин, який убив свою родину

Вінницький міський суд засудив до довічного ув’язнення 32-річного Анатолія Мальця за вбивство власної сім’ї в грудні 2018 року.

Джерело: поліція Вінничини, прокуратура Вінницької області

Деталі: Вину чоловіка підтвердили проведені молекулярно-генетична та криміналістичні експертизи. На знайденому в смітнику молоткові було виявлено ДНК підозрюваного, вбитих жінок та дітей.

У судових засіданнях підсудний переконував суддів, що він на момент вчинення вбивства не усвідомлював своїх дій. Проведені амбулаторна та стаціонарна психолого-психіатричні експертизи засвідчили, що свої дії він усвідомлював та є осудним.  

Прокурор аргументовано довів, що у грудні 2018 року обвинувачений свавільно вчинив умисне вбивство чотирьох людей. Чоловік позбавив життя своїх близьких родичів: 65-річної матері, 31-річної колишньої дружини, 7-річного сина та 3-річної доньки.

 

Потерпілі мешкали разом у Вінниці в квартирі обвинуваченого, а він – окремо. Втім чоловік приходив до колишньої сім’ї, і під час зустрічей між дорослими виникали часті конфлікти.

Зазначається, що поліцейським вдалося похвилинно відновити події того вечора за допомогою камер відеоспостереження. 

Вранці 31 грудня 2018 року Малець вчергове прийшов до родичів і між ними зчинилася сварка. У розпал конфлікту обвинувачений кинувся на колишню дружину і почав її душити. Далі він схопив слюсарський молоток, яким лагодив стільця, і ним наніс жінці множинні удари. По тому ті самі дії чоловік учинив щодо власної малолітньої доньки, матері та сина.

Потім, аби приховати сліди злочину та відвести від себе підозри, зловмисник намагався зімітувати розбійний напад. Він розкидав предмети, речі й документи потерпілих по квартирі. Далі змив із себе сліди крові та, не замикаючи вхідні двері, покинув помешкання.

За даними слідства, на таксі чоловік поїхав до іншої частини міста, де позбувся знаряддя злочину – молотка, якого викинув у смітник. Через кілька годин він повернувся до квартири, де сталася трагедія. Побачивши, що ніхто не виявив злочин, самостійно почав викликати швидку медичну допомогу, імітуючи розпач та нерозуміння ситуації.

Лікарі "швидкої" на місці констатували смерть двох жінок і хлопчика, а трирічна дівчинка була ще живою. Дитина померла через кілька годин у лікарні.

Малець категорично заперечував свою причетність, але зізнався у скоєному, коли поліцейські знайшли знаряддя вбивства. За даними поліції, причиною розправи з рідними стала наявність іншої родини та намагання розірвати старі стосунки.   

Досудове розслідування та судовий розгляд цієї справи тривали більше двох років. 27 квітня колегія суддів оголосила вирок підсудному та призначила покарання – довічне ув’язнення.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: криміналВінниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: