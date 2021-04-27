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Пожизненное заключение получил житель Винницы, который молотком забил свою семью

Вторник, 27 апреля 2021, 18:07
Пожизненное заключение получил житель Винницы, который молотком забил свою семью

Винницкий городской суд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Анатолия Мальца за убийство собственной семьи в декабре 2018 года.

Источник: полиция Винницкой области, прокуратура Винничины

Детали: Вину мужчины подтвердили проведенные молекулярно-генетическая и криминалистические экспертизы. На найденном на помойке молотке была обнаружена ДНК подозреваемого, убитых женщин и детей.

В судебных заседаниях подсудимый убеждал судей, что он на момент совершения убийства не осознавал своих действий. Проведенные амбулаторная и стационарная психолого-психиатрические экспертизы показали, что свои действия он осознавал и является вменяемым.

Прокурор аргументировано доказал, что в декабре 2018 года обвиняемый своевольно совершил умышленное убийство четырех человек. Мужчина лишил жизни своих близких родственников: 65-летнюю мать, 31-летнюю бывшую жену, 7-летнего сына и 3-летнюю дочь.

 

Пострадавшие жили вместе в Виннице в квартире обвиняемого, а он - отдельно. Впрочем он приходил к бывшей семье, и во время встреч между взрослыми возникали частые конфликты.

Отмечается, что полицейским удалось поминутно восстановить события того вечера с помощью камер видеонаблюдения.

Утром 31 декабря 2018 года Малец в очередной раз пришел к родственникам и между ними началась ссора. В разгар конфликта обвиняемый бросился на бывшую жену и начал ее душить. Далее он схватил слесарский молоток, которым чинил стул, и им нанес женщине множественные удары. Затем то же мужчина совершил с собственной малолетней дочью, матерью и сыном.

Затем, чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрение, злоумышленник пытался сымитировать разбойное нападение. Он разбросал предметы, вещи и документы потерпевших по квартире. Далее смыв с себя следы крови и, не замыкая входную дверь, покинул помещение.

По данным следствия, на такси мужчина поехал в другую часть города, где избавился от орудия преступления - молотка, который выбросил в мусорник. Через несколько часов он вернулся в квартиру, где произошла трагедия. Увидев, что никто не обнаружил преступление, самостоятельно начал вызывать скорую помощь, имитируя отчаяние и непонимание ситуации.

Врачи "скорой" на месте констатировали смерть двух женщин и мальчика, а трехлетняя девочка была еще жива. Ребенок умер через несколько часов в больнице.

Малец категорически отрицал свою причастность, но признался в содеянном, когда полицейские нашли орудие убийства. По данным полиции, причиной расправы с родными стало наличие другой семьи и попытки разорвать старые отношения.

Досудебное расследование и судебное разбирательство этого дела продолжались более двух лет. 27 апреля коллегия судей объявила приговор подсудимому и назначила наказание - пожизненное заключение.

Украинская правда

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Темы: криминалВинница
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