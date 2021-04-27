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В МЗС Росії викликали послів чотирьох країн ЄС, які вислали російських дипломатів

Вівторок, 27 квітня 2021, 19:51

Посли балтійських країн, а також глава диппредставництва Словаччини викликані в МЗС Росії 28 квітня.

Про це у вівторок з посиланням на джерело в міністерстві пише російське державне агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"На середу в МЗС викликані посли балтійських країн і Словаччини", - відзначили в міністерстві.

Латвія, Литва та Естонія 23 квітня оголосили, що висилають російських дипломатів, звинувативши їх в діяльності, несумісній з дипломатичним статусом.

22 квітня рішення оголосити персонами нон грата трьох російських дипломатів ухвалила Словаччина.

За дипломатичною практикою, країна, чиїх дипломатів висилають з інших держав, як правило вживає дзеркальні заходи проти дипломатів цих країн, які працюють на її території.

Чотири держави ЄС ухвалили ці рішення на знак солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице в 2014 році.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.

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