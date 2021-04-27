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В МИД России вызвали послов четырех стран ЕС, которые выслали российских дипломатов

Вторник, 27 апреля 2021, 19:51

Послы стран Балтии, а также глава диппредставительства Словакии, вызваны в МИД России 28 апреля.

Об этом во вторник со ссылкой на источник в министерстве пишет российское государственное агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"На среду в МИД вызваны послы стран Балтии и Словакии", - отметили в министерстве.

Латвия, Литва и Эстония 23 апреля объявил, что высылают российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

22 апреля о решении объявить персонами нон грата трех российских дипломатов заявила Словакия.

По дипломатической практике, страна, чьих дипломатов высылают из других государств, как правило принимает зеркальные меры против дипломатов этих стран, работающих на ее территории.

Четыре государства ЕС приняли эти решения в знак солидарности с Чехией, которая обвинила Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.



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