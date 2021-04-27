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Комітет збереться через кандидатуру Галущенка на міністра енергетики

Вівторок, 27 квітня 2021, 20:06

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг планує на засіданні в середу розглянути подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.

Джерело: порядок денний комітету, який оприлюднив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: На комітеті планують розглянути лише питання щодо кандидатури Галущенка.

Дослівно: "Про подання прем’єр-міністра Шмигаля про призначення Германа Галущенка міністром енергетики України".

 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: енергетикаВерховна РадакомітетиШмигаль


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