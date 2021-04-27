Комітет збереться через кандидатуру Галущенка на міністра енергетики
Вівторок, 27 квітня 2021, 20:06
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг планує на засіданні в середу розглянути подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.
Джерело: порядок денний комітету, який оприлюднив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram
Деталі: На комітеті планують розглянути лише питання щодо кандидатури Галущенка.
Дослівно: "Про подання прем’єр-міністра Шмигаля про призначення Германа Галущенка міністром енергетики України".
Нагадаємо:
- Фракція "Слуга народу" планує зібрати підписи за проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.
- 7 квітня джерела "Економічної правди" повідомили, що чинний виконуючий обов'язки міністра Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.
- Наступного дня Міністерство енергетики заявило, що Вітренко "продовжує працювати", але не спростувало інформацію про те, що він написав заяву про звільнення.
- Рада в четвер, 29 квітня, може розглянути кандидатуру Глущенка на посаду міністра енергетики.
Українська правда