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Комитет соберется из-за кандидатуры Галущенко на министра энергетики

Вторник, 27 апреля 2021, 20:06

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует на заседании в среду рассмотреть представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Источник: повестка дня комитета, который обнародовал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: В комитете планируют рассмотреть только вопрос по кандидатуре Галущенко.

Дословно: "О представлении премьер-министра Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики Украины".

 

Напоминаем:

  • Фракция "Слуга народа" планирует собрать подписи за проведение внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.
  • 7 апреля источника "Экономической правды" сообщили, что действующий исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об увольнении.
  • На следующий день Министерство энергетики заявило, что Витренко "продолжает работать", но не опровергло информацию о том, что он написал заявление об увольнении.

Украинская правда
Темы: энергетикаВерховная РадакомитетыШмыгаль


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