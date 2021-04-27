Комитет соберется из-за кандидатуры Галущенко на министра энергетики
Вторник, 27 апреля 2021, 20:06
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует на заседании в среду рассмотреть представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики.
Источник: повестка дня комитета, который обнародовал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram
Детали: В комитете планируют рассмотреть только вопрос по кандидатуре Галущенко.
Дословно: "О представлении премьер-министра Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики Украины".
Напоминаем:
- Фракция "Слуга народа" планирует собрать подписи за проведение внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.
- 7 апреля источника "Экономической правды" сообщили, что действующий исполняющий обязанности министра Юрий Витренко написал заявление об увольнении.
- На следующий день Министерство энергетики заявило, что Витренко "продолжает работать", но не опровергло информацию о том, что он написал заявление об увольнении.
Украинская правда