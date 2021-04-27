Комитет соберется из-за кандидатуры Галущенко на министра энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует на заседании в среду рассмотреть представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Источник: повестка дня комитета, который обнародовал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: В комитете планируют рассмотреть только вопрос по кандидатуре Галущенко.

Дословно: "О представлении премьер-министра Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики Украины".

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