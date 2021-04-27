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Столтенберг уникнув відповіді на питання, чи вишле НАТО російських дипломатів

Вівторок, 27 квітня 2021, 22:40

Генсек НАТО Єнс Столтенберг уникнув відповіді на пряме питання, чи готовий Альянс вислати російських дипломатів із солідарності з Чехією так, як це було зроблено після подій у Солсбері в 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг у вівторок давав брифінг разом з прем’єр-міністром Словаччини, коли отримав це запитання від представника ЗМІ.

Генсек НАТО розповів, що минулого тижня представники Праги проінформували Альянс про результи розслідування вибухів у Врбетице. Він наголосив, що союзники НАТО випустили "потужну заяву" на підтримку Чехії, однак зауважив, що не може "спекулювати" щодо поставленого питання.

"Ми бачили, що союзники висловили свою підтримку і солідарність з Чехією різними шляхами, дехто також вислав російських посадовців. Я не буду спекулювати. Я тільки скажу, що союзники НАТО висловили міцну підтримку і дуже глибоке занепокоєння у зв'язку з поведінкою Росії", - наголосив генсек.

У березні 2018 року у відповідь на використання військової отруйної речовини на території Великої Британії НАТО вирішив вислати 7 дипломатів з російської місії та скоротити її на третину.

Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію  у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.

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