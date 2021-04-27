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Столтенберг ушел от ответа на вопрос, вышлет ли НАТО российских дипломатов

Вторник, 27 апреля 2021, 22:40

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на прямой вопрос, готов ли Альянс выслать российских дипломатов из солидарности с Чехией так, как это было сделано после событий в Солсбери в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Столтенберг во вторник давал брифинг вместе с премьер-министром Словакии, когда получил этот вопрос от представителя СМИ.

Генсек НАТО рассказал, что на прошлой неделе представители Праги проинформировали Альянс о результатах расследования взрывов в Врбетице. Он отметил, что союзники НАТО выпустили "мощное заявление" в поддержку Чехии, однако заметил, что не может "спекулировать" в отношение поставленного вопроса.

"Мы видели, что союзники выразили свою поддержку и солидарность с Чехией различными путями, некоторые также выслали российских чиновников. Я не буду спекулировать. Я только скажу, что союзники НАТО выразили прочную поддержку и очень глубокое беспокойство в связи с поведением России", - отметил генсек.

В марте 2018 года в ответ на использование военного ядовитого вещества на территории Великобритании НАТО решил выслать 7 дипломатов из российской миссии и сократить ее на треть.

Словакия, Румыния и страны Балтии выслали сотрудников посольств РФ в своих странах с солидарности с Чехией, которая обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии.



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