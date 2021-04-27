Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг ушел от ответа на вопрос, вышлет ли НАТО российских дипломатов

Вторник, 27 апреля 2021, 22:40

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на прямой вопрос, готов ли Альянс выслать российских дипломатов из солидарности с Чехией так, как это было сделано после событий в Солсбери в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Столтенберг во вторник давал брифинг вместе с премьер-министром Словакии, когда получил этот вопрос от представителя СМИ.

Генсек НАТО рассказал, что на прошлой неделе представители Праги проинформировали Альянс о результатах расследования взрывов в Врбетице. Он отметил, что союзники НАТО выпустили "мощное заявление" в поддержку Чехии, однако заметил, что не может "спекулировать" в отношение поставленного вопроса.

"Мы видели, что союзники выразили свою поддержку и солидарность с Чехией различными путями, некоторые также выслали российских чиновников. Я не буду спекулировать. Я только скажу, что союзники НАТО выразили прочную поддержку и очень глубокое беспокойство в связи с поведением России", - отметил генсек.

В марте 2018 года в ответ на использование военного ядовитого вещества на территории Великобритании НАТО решил выслать 7 дипломатов из российской миссии и сократить ее на треть.

Словакия, Румыния и страны Балтии выслали сотрудников посольств РФ в своих странах с солидарности с Чехией, которая обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: