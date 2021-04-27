Кличко хоче закупити майже 300 тисяч COVID-вакцин для столиці

Департамент охорони здоров’я КМДА оприлюднив у системі електронних публічних закупівель ProZorro оголошення на тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Джерело: КМДА

Деталі: За 140 млн грн місто планує придбати близько 278 тисяч доз вакцини. Вартість однієї дози складатиме близько 500 грн.

У КМДА пояснили, що ціна сформована відповідно до оприлюдненого в ProZorro договорі "Медичних закупівель України".

Зазначається, що столиця готова співпрацювати "з усіма, хто подасть заявку на тендер". Також у мерії наголошують, що Віталій Кличко використовує особисті зв’язки для того, щоб якомога швидше отримати вакцину.

Чому це важливо: Наразі держава в особі МОЗ займається закупівлею вакцин від коронавірусу, які потім розподіляє по регіонах. До цього моменту не було відомо про те, що місцева влада на рівні областей чи міст закуповує вакцини.

Ще у січні було відомо, що Київ вів переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини окремо для столиці.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що ціна однієї дози вакцини від коронавірусу CoronaVac китайського виробництва сягатиме 504 гривні.