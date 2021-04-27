Кличко хочет закупить почти 300 тисяч COVID-вакцин для столицы

Департамент здравоохранения КГГА обнародовал в системе электронных публичных закупок ProZorro объявления на тендерную документацию о проведении открытых торгов на закупку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

Источник: КГГА

Детали: По 140 млн грн город планирует приобрести около 278 000 доз вакцины. Стоимость одной дозы будет составлять около 500 грн.

В КГГА объяснили, что цена сформирована в соответствии с обнародованным в ProZorro договоре "Медицинских закупок Украины".

Отмечается, что столица готова сотрудничать "со всеми, кто подаст заявку на тендер". Также в мэрии отмечают, что Виталий Кличко использует личные связи для того, чтобы как можно быстрее получить вакцину.

Почему это важно: Сейчас государство в лице Минздрава занимается закупкой вакцин от коронавируса, которые затем распределяет по регионам. До этого момента не было известно о том, что местные власти на уровне областей или городов закупает вакцины.

Еще в январе было известно, что Киев вел переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины отдельно для столицы.

Напомним: Ранее сообщалось, что цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства достигнет 504 гривны.