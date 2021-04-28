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Вибрали нового директора Українського культурного фонду

Середа, 28 квітня 2021, 03:20
Вибрали нового директора Українського культурного фонду
Владислав Берковський / Facebook

Владислав Берковський виграв конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.

Джерело: УКФ

Деталі: Зазначається, що Наглядова Рада УКФ  провела фінальний етап конкурсу. Під час відкритих співбесід прослухали програми кандидатів:

  1. Берковського Владислава;
  2. Журавчака Олександра;
  3. Кужельного Миколи;
  4. Кучменко Наталії;
  5. Міранкова Сергія;
  6. Негрієнка Романа;
  7. Осадчої Ірини;
  8. Рагімової Анастасії;
  9. Румко Жанни;
  10. Снєгур Вікторії;
  11. Соснова Олега;
  12. Стебельської Оксани.

За результатами відкритого голосування 6 членів Ради проголосували за Берковського.

Передісторія:

  • З 2018 року посаду виконавчої директорки УКФ обіймала Юлія Федів. 8 лютого стало відомо, що в неї завершився контракт.
  • Конкурс на посаду почався 8 лютого, однак жоден із кандидатів за результатами співбесіди не набрав більше половини всіх голосів членів Наглядової ради УКФ.
  • Відповідно, було оголошено новий конкурс.
  • До призначення керівника Фонду в.о. директора була Ірина Осадча.

Українська правда

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Теми: культура
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