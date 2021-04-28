Вибрали нового директора Українського культурного фонду
Середа, 28 квітня 2021, 03:20
Владислав Берковський виграв конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.
Джерело: УКФ
Деталі: Зазначається, що Наглядова Рада УКФ провела фінальний етап конкурсу. Під час відкритих співбесід прослухали програми кандидатів:
- Берковського Владислава;
- Журавчака Олександра;
- Кужельного Миколи;
- Кучменко Наталії;
- Міранкова Сергія;
- Негрієнка Романа;
- Осадчої Ірини;
- Рагімової Анастасії;
- Румко Жанни;
- Снєгур Вікторії;
- Соснова Олега;
- Стебельської Оксани.
За результатами відкритого голосування 6 членів Ради проголосували за Берковського.
Передісторія:
- З 2018 року посаду виконавчої директорки УКФ обіймала Юлія Федів. 8 лютого стало відомо, що в неї завершився контракт.
- Конкурс на посаду почався 8 лютого, однак жоден із кандидатів за результатами співбесіди не набрав більше половини всіх голосів членів Наглядової ради УКФ.
- Відповідно, було оголошено новий конкурс.
- До призначення керівника Фонду в.о. директора була Ірина Осадча.
Українська правда