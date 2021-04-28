Выбрали нового директора Украинского культурного фонда
Среда, 28 апреля 2021, 03:20
Владислав Берковский выиграл конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда.
Источник: УКФ
Детали: Отмечается, что Наблюдательный Совет УКФ провел финальный этап конкурса. Во время открытых собеседований прослушали программы кандидатов:
- Берковского Владислава;
- Журавчака Александра;
- Кужельного Николая;
- Кучменко Натальи;
- Миранкова Сергея;
- Негриенко Романа;
- Осадчей Ирины;
- Рагимовой Анастасии;
- Румко Жанны;
- Снегур Виктории;
- Соснова Олега;
- Стебельской Оксаны.
По результатам открытого голосования 6 членов Совета проголосовали за Берковского.
Предыстория:
- С 2018 года должность исполнительной директора УКФ занимала Юлия Федив. 8 февраля стало известно, что у нее завершился контракт.
- Конкурс на должность начался 8 февраля, однако ни один из кандидатов по результатам собеседования не набрал более половины всех голосов членов Наблюдательного совета УКФ.
- Соответственно, был объявлен новый конкурс.
- До назначения руководителя Фонда и.о. директора была Ирина Осадчая.
Украинская правда