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Выбрали нового директора Украинского культурного фонда

Среда, 28 апреля 2021, 03:20
Владислав Берковский / Facebook

Владислав Берковский выиграл конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда.

Источник: УКФ

Детали: Отмечается, что Наблюдательный Совет УКФ провел финальный этап конкурса. Во время открытых собеседований прослушали программы кандидатов:

  1. Берковского Владислава;
  2. Журавчака Александра;
  3. Кужельного Николая;
  4. Кучменко Натальи;
  5. Миранкова Сергея;
  6. Негриенко Романа;
  7. Осадчей Ирины;
  8. Рагимовой Анастасии;
  9. Румко Жанны;
  10. Снегур Виктории;
  11. Соснова Олега;
  12. Стебельской Оксаны.


По результатам открытого голосования 6 членов Совета проголосовали за Берковского.

Предыстория:

  • С 2018 года должность исполнительной директора УКФ занимала Юлия Федив. 8 февраля стало известно, что у нее завершился контракт.
  • Конкурс на должность начался 8 февраля, однако ни один из кандидатов по результатам собеседования не набрал более половины всех голосов членов Наблюдательного совета УКФ.
  • Соответственно, был объявлен новый конкурс.
  • До назначения руководителя Фонда и.о. директора была Ирина Осадчая.

Украинская правда
Темы: культура


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