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За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали

Середа, 28 квітня 2021, 08:24

За добу 27 квітня в Україні зафіксували 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, помер 441 хворий, одужали 20 062 особи.

Джерело: Telegram Коронавірус_інфо

Деталі: Госпіталізували в цей вівторок 3 623 пацієнтів, виписали з лікарень – 5 363 особи.

Серед нових хворих 451 дитина та 217 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Тестувань за добу зробили 99 112: методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 047 838 осіб, із них одужали 1 616 891 особа, померли 43 391 хворий.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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