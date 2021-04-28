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За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали

Середа, 28 квітня 2021, 08:24
За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали

За добу 27 квітня в Україні зафіксували 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, помер 441 хворий, одужали 20 062 особи.

Джерело: Telegram Коронавірус_інфо та дані РНБО

Деталі: Госпіталізували в цей вівторок 3 623 пацієнтів, виписали з лікарень – 5 363 особи.

Серед нових хворих 451 дитина та 217 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Летальних випадків найбільше у вівторок зафіксували в Києві (40), Дніпропетровській (39), Київській (36), Одеській (35), Харківській (34), Львівській і Донецькій (по 32) областях.

Тестувань за добу зробили 99 112: методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 047 838 осіб, із них одужали 1 616 891 особа, померли 43 391 хворий.

За офіційними даними, зараз коронавірус мають 387 556 жителів України.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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