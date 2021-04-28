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За сутки 441 больной умер от COVID, 20 тысяч украинцев выздоровели

Среда, 28 апреля 2021, 08:24

За сутки 27 апреля в Украине зафиксировали 9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умер 441 больной, выздоровели 20 062 человека.

Источник: Telegram Коронавірус_інфо

Детали: Госпитализировали в этот вторник 3 623 пациентов, выписали из больниц – 5 363 человека.

Среди новых больных 451 ребенок и 217 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Тестирований за сутки сделали 99 112: методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 047 838 человек, из них выздоровели 1 616 891 человек, умерли 43 391 больной.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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