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Американський корабель відкрив попереджувальний вогонь по суднах Ірану

Середа, 28 квітня 2021, 09:23
Американський корабель відкрив попереджувальний вогонь по суднах Ірану
Фото ілюстративне. З Facebook U.S. Navy

Американський корабель у Північно-Аравійському морі вдався до попереджувальних пострілів, щоб змусити три іранські кораблі відступити після близької зустрічі в міжнародних водах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Voice of America.

У вівторок 5-й флот США виступив із заявою, в якій звинувачував човни Корпусу стражів Ісламської революції (IRGCN) у недотриманні правил при наближенні на 62 метри до патрульного корабля USS Firebolt і корабля берегової охорони США Cutter Baranoff.

У заяві зазначається, що два американські кораблі проводили рутинні операції з безпеки, коли озброєні іранські катери пішли на непотрібне зближення і "збільшили ризик прорахунків та / або зіткнень".

Після кількох невдалих спроб встановити зв'язок з іранськими катерами, екіпаж USS Firebolt здійснив попереджувальні постріли, після чого іранські катери відступили назад.

"Протягом усієї взаємодії збройні сили США активно здійснювали зв'язок із суднами IRGCN та виконували заздалегідь заплановані дії, щоб зменшити ризик прорахунків, уникнути зіткнення та довести до деескалації ситуації", - йдеться у заяві 5-го флоту.

"США не є агресором. Однак наші сили навчені проводити ефективні оборонні заходи, коли це необхідно", – заявили в ВМС США.

Цей інцидент є щонайменше другим цього місяця між американськими та іранськими суднами.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАІран
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