Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Американський корабель відкрив попереджувальний вогонь по суднах Ірану

Середа, 28 квітня 2021, 09:23
Фото ілюстративне. З Facebook U.S. Navy

Американський корабель у Північно-Аравійському морі вдався до попереджувальних пострілів, щоб змусити три іранські кораблі відступити після близької зустрічі в міжнародних водах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Voice of America.

У вівторок 5-й флот США виступив із заявою, в якій звинувачував човни Корпусу стражів Ісламської революції (IRGCN) у недотриманні правил при наближенні на 62 метри до патрульного корабля USS Firebolt і корабля берегової охорони США Cutter Baranoff.

У заяві зазначається, що два американські кораблі проводили рутинні операції з безпеки, коли озброєні іранські катери пішли на непотрібне зближення і "збільшили ризик прорахунків та / або зіткнень".

Після кількох невдалих спроб встановити зв'язок з іранськими катерами, екіпаж USS Firebolt здійснив попереджувальні постріли, після чого іранські катери відступили назад.

"Протягом усієї взаємодії збройні сили США активно здійснювали зв'язок із суднами IRGCN та виконували заздалегідь заплановані дії, щоб зменшити ризик прорахунків, уникнути зіткнення та довести до деескалації ситуації", - йдеться у заяві 5-го флоту.

"США не є агресором. Однак наші сили навчені проводити ефективні оборонні заходи, коли це необхідно", – заявили в ВМС США.

Цей інцидент є щонайменше другим цього місяця між американськими та іранськими суднами.

Теми: СШАІран


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву

У М’янмі почалися бойові дії

В Індії будують вогнища для кремації в парках і на автостоянках — у країні “цунамі” COVID-19

ЦВК зареєструвала нардепом Аксьонова

Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового

"Знущання над освітою": Львівська облрада звернулася до влади через дисертацію Киви

Усі новини...
США
У США послабили масковий режим для вакцинованих громадян
РФ відправила крейсер у Чорне море після того, як туди попрямував катер США
Катер берегової охорони США прямує в Чорне море
Останні новини
09:23
Американський корабель відкрив попереджувальний вогонь по суднах Ірану
09:20
Рада продовжила мито на експорт брухту
09:06
Церкви та МОЗ дали рекомендації, як безпечніше зустріти Великдень-2021
08:59
У Швейцарії проведуть референдум щодо одностатевих шлюбів
08:44
Один поранений, 11 порушень "тиші" зафіксували на сході України
08:40
У Німеччині прокоментували заяву РФ про відвід військ від України
08:24
За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали
08:00
Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву
07:20
Сім параметрів: Стефанчук розповів, як планують визначати статус олігарха
06:40
У США послабили масковий режим для вакцинованих громадян
Усі новини...