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Американский корабль открыл предупредительный огонь по судам Ирана

Среда, 28 апреля 2021, 09:23
Американский корабль открыл предупредительный огонь по судам Ирана
Фото иллюстративное. С Facebook U.S. Navy

Американский корабль в Северо-Аравийском море совершил предупредительные выстрелы, чтобы заставить три иранских корабля отступить после близкой встречи в международных водах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Voice of America.

Во вторник 5-й флот США выступил с заявлением, в котором обвинял судна Корпуса стражей Исламской революции (IRGCN) в несоблюдении правил при приближении на 62 метра к патрульному кораблю USS Firebolt и кораблю береговой охраны США Cutter Baranoff.

В заявлении отмечается, что два американских корабля проводили рутинные операции по безопасности, когда вооруженные иранские катера пошли на ненужное сближение и "увеличили риск просчетов и / или столкновений".

После нескольких неудачных попыток установить связь с иранскими катерами, экипаж USS Firebolt совершил предупредительные выстрелы, после чего иранские катера отступили назад.

"В течение всей взаимодействия вооруженные силы США активно осуществляли связь с судами IRGCN и выполняли заранее запланированные действия, чтобы уменьшить риск просчетов, избежать столкновения и довести до деэскалации ситуации", - говорится в заявлении 5-го флота.

"США не является агрессором. Однако наши силы обучены проводить эффективные оборонительные меры, когда это необходимо", - заявили в ВМС США.

Этот инцидент является по меньшей мере вторым в этом месяце между американскими и иранскими судами.

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Темы: СШАИран
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