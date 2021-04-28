У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом
Середа, 28 квітня 2021, 10:03
У Голосіївському районі Києва знайшли сумку із фрагментами людського тіла.
Джерело: відділ комунікації поліції Києва
Деталі: Вранці 28 квітня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини.
На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.
Правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі необхідні першочергові слідчі дії.
Подія зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.
На даний час слідчі дії тривають.