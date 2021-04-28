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У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом

Середа, 28 квітня 2021, 10:03
kyiv.npu.gov.ua

У Голосіївському районі Києва знайшли сумку із фрагментами людського тіла.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Вранці 28 квітня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини. 

На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками. 

Правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі необхідні першочергові слідчі дії. 

Подія зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація. 

На даний час слідчі дії тривають. 

Теми: Київкриміналполіція


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