У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом

У Голосіївському районі Києва знайшли сумку із фрагментами людського тіла.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Вранці 28 квітня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

Правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі необхідні першочергові слідчі дії.

Подія зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

На даний час слідчі дії тривають.