В Киеве нашли сумку с расчлененным телом

В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Утром 28 апреля в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.

Происшествие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация.

В данное время следственные действия продолжаются.