В Киеве нашли сумку с расчлененным телом
Среда, 28 апреля 2021, 10:03
В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Детали: Утром 28 апреля в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.
На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.
Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.
Происшествие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация.
В данное время следственные действия продолжаются.