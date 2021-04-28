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В Киеве нашли сумку с расчлененным телом

Среда, 28 апреля 2021, 10:03
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом
kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Утром 28 апреля в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.

Происшествие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация.

В данное время следственные действия продолжаются.

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Темы: Киевкриминалполиция
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