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Під час пожежі в хостелі у центрі Риги загинули 8 людей

Середа, 28 квітня 2021, 10:39

В середу вранці сталася пожежа в одному з хостелів у центрі Риги, за попередніми даними, загинули вісім людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Як зазначає Державна пожежно-рятувальна служба Латвії (VUGD), сигнал про пожежу надійшов на пульт чергового близько 5 ранку: горів коридор і житлові приміщення, а також дах шестиповерхового будинку. Площа загоряння склала близько 140 квадратних метрів.

На місці працюють понад 50 пожежників.

Начальник оперативного управління VUGD Яніс Грінбергс заявив, що в будівлі встановлені залізні двері з кодовим замком, і це ускладнило роботу пожежників.

На місці пожежі знайдено тіла восьми загиблих. Ще дев'ять людей постраждали, всього евакуйовано 20 осіб. Мер Риги Мартіньш Стакіс повідомив, що пожежа виникла в приміщеннях хостелу, де більшість мешканців - іноземці.

Національність загиблих поки невідома.

У лікарню в стані середньої тяжкості доставлені шість людей, повідомила представник Служби невідкладної медичної допомоги Ілзе Букша. Частина з них госпіталізована з опіками, інші - з отруєнням продуктами горіння.

Рятувальники продовжують роботи на місці пожежі. Рух транспорту вулицею, де розташований хостел, перекритий.

Теми: Латвія


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