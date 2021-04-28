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Во время пожара в хостеле в центре Риги погибли 8 человек

Среда, 28 апреля 2021, 10:39

В среду утром произошел пожар в одном из хостелов в центре Риги, по предварительным данным, погибли восемь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Как отмечает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD), сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного около 5 утра: горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного дома. Площадь возгорания составила около 140 квадратных метров.

На месте работают более 50 пожарных.

Начальник оперативного управления VUGD Янис Гринбергс заявил, что в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это усложнило работу пожарных.

На месте пожара обнаружены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20 человек. Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство постояльцев - иностранцы.

Национальность погибших пока неизвестна.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлены шесть человек, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Часть из них госпитализирована с ожогами, остальные - с отравлением продуктами горения.

Спасатели продолжают работы на месте пожара. Движение транспорта по улице, где расположен хостел, перекрыто.

Темы: Латвия


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